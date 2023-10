Parenzo perde le staffe con Alessandro Orsini: "Vergogna, ci vediamo in tribunale"

07 ottobre 2023 a

a

a

David Parenzo su tutte le furie. Nel mirino Alessandro Orsini. Lo sfogo arriva su Twitter dove il direttore del Centro per lo Studio del Terrorismo dell’Università di Roma Tor Vergata scrive: "Lo sterminio di un popolo sarà sempre possibile fino a quando ci saranno persone come Netanyahu". Immediata la replica del conduttore de L'Aria Che Tira, che senza peli sulla lingua dice di essere "senza parole". E ancora: "Cioè la colpa sarebbe di Netanyahu. È questo quello che insegna nei nostri atenei? Perché non parla dell’organizzazione terroristica di Hamas? Che vergogna. Ci vediamo in tribunale as soon as possible". E a chi gli chiede le motivazioni dietro il "ci vediamo in tribunale", il volto di La7 spiega: "Lui mi ha querelato ..non vedo l’ora di poter dire davanti ad un giudice cosa penso di lui".

"Questa è cattiva": Giovanni Minoli umilia Schlein e David Parenzo "scatta" | Video

Poco prima anche Parenzo aveva commentato l'atroce attacco palestinese ai danni di Israele: "Ancora una volta una democrazia sotto attacco e un governo di terroristi (Hamas) che dichiara guerra all’Occidente libero. Bilancio: 40 morti, 740 feriti e 35 ostaggi. 21 località israeliane sotto assedio. Una tragedia".

Il conflitto israelo-palestinese aveva già fatto discutere Parenzo. All'epoca, dall'altra parte c'era Chef Rubio, ben noto per le sue posizioni. Su di lui tuonava: "Ogni giorno Chef Rubio dimostra come nel nostro Paese sia presente il tema dell’analfabetismo di ritorno".