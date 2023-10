Parenzo zittito da Cattaneo: la vergogna contro Meloni e Giambruno

04 ottobre 2023 a

Hanno fatto molto discutere le parole di Andrea Giambruno, compagno di Giorgia Meloni, che a Diario del Giorno parlando di migranti ha usato il termine “transumanza”. Sono poi seguite le scuse in diretta del giornalista e first man, ma le polemiche a sinistra non si sono placate.

E se ne parla, infatti, a DiMartedì su La7, in cui Giovanni Floris mostra un vecchio intervento della stessa Meloni ("Sei nomade? Devi nomadare") e chiede un commento a David Parenzo. "Avete fatto bene a rispolverare questo reperto neanche troppo storico – afferma il co-conduttore della Zanzara su Radio 24 e da quest'anno conduttore di L'aria che tira, sempre su La7 - perché ci fa capire il contesto. Si vede che in quella famiglia parlano così. Cioè si vede che nella famiglia del Presidente del Consiglio è normale usare il termine nomadare anche con un senso ironico o la transumanza che, come sappiamo, è attribuito agli animali, è quello che fanno le greggi e quindi il fatto che lo usi il marito del Presidente del Consiglio – arringa Parenzo - diventa un fatto politico inevitabilmente".

"Se tu sei il marito del Presidente del Consiglio - prosegue imperterrito -, e hai il diritto di fare il giornalista non è che qui abbiamo detto di no, però ci sono degli esempi del passato in cui alcune ‘mogli di’ hanno fatto, ad esempio, dei passi indietro e si sono fatte sostituire nel ruolo, penso a Barbara Palombelli quando il marito Francesco Rutelli era sindaco di Roma, penso alla moglie di Enrico Letta quando era Presidente del Consiglio e lei era al Corriere della Sera e si fece spostare di ruolo. Ora nessuno chiede a Giambruno di spostarsi, faccia quello che deve fare, però che si utilizzi questo linguaggio francamente fa impressione”. Floris chiosa sarcastico: “Un segno di quello che si dice in famiglia”, e dello stesso tenore l'intervento di Massimo Giannini, direttore della Stampa, "è lo stile della casa".





Dal coro vivacemente anti-meloniano si tira fuori però Alessandro Cattaneo, esponente di Forza Italia: "Giambruno si è scusato e trovo anche ipocrita, da parte della sinistra, quel salto che ha fatto Parenzo, di portare dentro la famiglia dicendo 'ah ma allora parlano così'. Ma perché? E' irrispettoso, cosa c'entra la famiglia? E' una caduta di stile sgradevole".