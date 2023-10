Generale Tricarico, atroce sospetto su Israele: "Qualcosa di molto strano in quell'attacco"

08 ottobre 2023 a

Un attacco clamoroso, impensabile ed inatteso, quello subito da Israele da parte di Hamas nella giornata di sabato 7 ottobre. L'inizio di una guerra, destinata a durare parecchio. E dopo l'attacco ci si interroga: come è possibile che una potenza militare come quella israeliana sia stata bucata in questo modo, che non ha precedenti se non lontanissimi?

Il tema tiene banco a Stasera Italia, il programma di Rete 4 condotto il sabato da Augusto Minzolini, dove ospite in collegamento il generale Leonardo Tricarico fa il punto della situazione. E premette: "È un attacco degno dei migliori servizi e delle migliori forze speciali e professionali. Lo abbiamo visto. E la cosa strana è che una delle performance, diciamo, più spiccate che aveva ed ha Israele è quella di infiltrare questi gruppi terroristici. Non è difficile e lo sanno fare anche molto bene", rimarca.

E ancora: "Tanto che molte volte la rappresaglia di Hezbollah ed Hamas è scattata nella ricerca di fiancheggiatori, una lotta costante e quotidiana. È molto strano che questa volta non abbia funzionato, come non ha funzionato il controllo delle frontiere. E ad Israele non manca la tecnologia. Si adegueranno: evidentemente non basta tappare i tunnel ed ergere una cortina di filo spinato", conclude Tricarico. Parole da cui emerge lo stupore del generale. E anche, in controluce, il sospetto che dietro all'attacco di Hamas ci sia una struttura molto più grossa e radicata rispetto ai terroristi che controllano la Striscia di Gaza.