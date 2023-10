Concita De Gregorio, non solo Iran: "Si muovono le grandi potenze mondiali"

11 ottobre 2023 a

Il gruppo terroristico Hamas si muove da solo o ha dei registi alle spalle? Questa la domanda che si sono fatti gli ospiti di Bianca Berlinguer a È sempre cartabianca su Rete 4. Concita De Gregorio, in studio con la conduttrice, crede che dietro l'operazione lanciata sabato scorso contro Israele, "Diluvio Al Aqsa", ci siano grandi potenze. "Dietro l’azione di Hamas c’è un disco verde iraniano - ha spiegato la giornalista - si stanno muovendo potenze mondiali". La firma di Repubblica, poi, sottolineando che "il conflitto israelo-palestinese va avanti da decenni", ha chiarito che esiste "un popolo che ha diritto ad avere un luogo in cui abitare".

A dire la sua sul conflitto in corso è stato anche un altro ospite della Berlinguer, Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, secondo cui le due parti coinvolte non possono essere messe sullo stesso piano: "E’ necessario che Israele sconfigga il terrorismo e possa essere una nazione libera. Non si possono equiparare le posizioni quando vediamo bambini rapiti o decapitati". Il riferimento è al ritrovamento di 40 bambini uccisi, alcuni dei quali decapitati, nel kibbutz di Kfar Aza.

Hamas, maschilismo? No, ecco cosa c'è dietro gli abusi sulle donne israeliane

Secondo Laura Boldrini, infine, l'assedio totale di Gaza da parte di Tel Aviv sarebbe sbagliato: "Non può esserci l’assalto totale a Gaza perché sarebbe un regalo ad Hamas che lo userebbe a suo vantaggio. Il gruppo terroristico dev’essere combattuto, ma non con un crimine di guerra. Serve un corridoio umanitario per i civili".