Israele, generale Tricarico: "Bombarderà in modo preciso ma non chirurgico"

12 ottobre 2023 a

a

a

"Il gabinetto di guerra che si è formato, con Netanyahu, Gantz e ministro della Difesa, deciderà i tempi e i modi della guerra": il generale Leonardo Tricarico, ospite di Tiziana Panella a Tagadà su La7, ha commentato gli ultimi sviluppi del conflitto in corso. Conflitto iniziato all'alba di 7 ottobre, dopo l'attacco a sorpresa dei terroristi di Hamas contro Tel Aviv. "Chi ha sintetizzato meglio di tutti quello che potrebbe succedere - ha proseguito l'esperto - è stato il capo di Stato maggiore dell'Areonautica, quando ha detto: bombarderemo in modo preciso ma non chirurgico. Questo significa che colpiranno gli obiettivi che vogliono però senza molto riguardo per i civili".

Il generale, poi, ha sottolineato un importante punto di forza di Tel Aviv: "Gli israeliani sono arrivati ad avere una capacità prima al mondo di usare droni, avendo raggiunto una precisione di 25 a 1, cioè 25 terroristi contro una vittima innocente, però devono seguire l'obiettivo per 2-3 giorni e aspettare per non fare danni. La precisione è quella che abbiamo visto far crollare quei palazzi che, colpiti con una sola bomba, sono venuti giù come castelli di carta". Infine un auspicio: "Mi auguro che avvisino prima di fare bombardamenti. Io non ho capito ancora bene che fine faranno gli ostaggi, perché questa deve essere la priorità".

L'intervento del generale Tricarico a Tagadà