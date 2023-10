Fabrizio Corona insulta la giornalista: "Vergognati, incapace. Ma ce la fai?"

16 ottobre 2023 a

Da quando sono stati svelati i primi quattro nomi dei calciatori coinvolti nella scandalo calcioscommesse, Fabrizio Corona è tornato al centro dell'attenzione mediatica. Grazie alle rivelazioni pubblicate sul suo sito Dillinger News, l'ex re dei paparazzi viene continuamente conteso dalle più grandi testate giornalistiche e radiofoniche. Come, per esempio, il Corriere della Sera che, per mano di un suo illustre giornalista, ha chiesto a Corona di svelare gli altri nomi coinvolti nella vicenda. Salvo poi sentirsi chiedere 300 mila euro per lo scoop.

L'ex fotografo è stato ospite a Radio Radio, dove è stato chiamato a commentare la vicenda da lui scoperchiata circa le scommesse illegali nel mondo del calcio. Ma la speaker Valeria Biotti si è voluta concentrare su un'altra questione, ovvero se fosse vera la sua intenzione di fare outing ad alcuni atleti. "Senti Fabrizio - ha esordito la giornalista - ho letto una tua dichiarazione su un altro filone che riguarda un altro tema sul mondo del calcio. Ho letto che avresti l’intenzione di svelare i nomi di alcuni calciatori che sono omosessuali. In questo caso - ha sottolineato la Biotti - non c’è ovviamente nessun reato ovviamente. Ti volevo chiedere se sia vero e perché?”.

A quel punto Corona ha perso completamente le staffe: "Dai, ma mi fai in questo momento questa domanda? Ma vergognati, cosa fai gossip davanti a un’inchiesta del genere?". “Non è gossip, è diritti” ha replicato la speaker, che però in questo modo ha alimentato la rabbia dell'ex fotografo. “Ma che diritti e diritti. Vai sul mio canale Telegram e ti do le prove di un giocatore. Ma che domande fai in questo momento - ha domandato Corona - che lavoro fai? Stai parlando di un’inchiesta che può chiudere il calcio italiano, che manda le squadre più importanti in serie B, che elimina metà della squadra della nazionale e mi chiedi dei gay? Ma ce la fai? Non sei capace”.

Il battibecco è poi proseguito con la speaker che ha difeso la propria posizione: “Sono convinta sia un tema rilevante. Intanto prendiamo le distanze dalle affermazioni che ha fatto all’Ansa”. Ma l’ex re dei paparazzi, prima di congedarsi, le ha lanciato un'ultima velenosa stoccata: “Io prendo le distanze dal suo modo di fare giornalismo perché per me lei è un’incapace. Spero che sia una bella donna, almeno questo la potrebbe salvare”.