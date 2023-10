Calcioscommesse, Fabrizio Corona rivela: "La fonte? Lo zio di un ex Inter"

14 ottobre 2023 a

Fabrizio Corona rischia di diventare il Tommaso Buscetta del calcio italiano. Con le sue rivelazioni sulle scommesse illegali, sta completamente rovinando i piani al neo ct della Nazionale Italiana Luciano Spalletti. Il tecnico Toscano, dopo la visita delle forze dell'ordine a Coverciano, ha dovuto rinunciare a due tasselli fondamentali in vista dei due match di qualificazioni agli Europei contro Malta e Inghilterra. Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo hanno lasciato il ritiro azzurro e, se le accuse dovessero essere confermate, rischiano di non vedere il terreno di gioco per molto tempo. Ma la lista in mano al re dei Paparazzi è ancora molto lunga: si parla di circa 30 calciatori che militano nella nostra Serie A. E, nei prossimi giorni, potremmo finalmente saperne qualcosa di più.

Ma da chi ha ricevuto queste informazioni? Insomma: chi è la talpa? Stando a quanto lo stesso Corona ha rivelato al Corriere della Sera, si tratterebbe dello "zio di un ex calciatore dell’Inter dell’epoca di José Mourinho, amico intimo di Mario Balotelli. Mario - sostiene l'ex fotografo - è un mio amico, è venuto tante volte qui, era shockato dalle prove che gli ho dato. Lo zio racconta che suo nipote si è trasferito a Roma e ha aperto una bisca".

Secondo il Fatto Quotidiano, Corona avrebbe invece appreso il nome di Nicola Zalewski (non indagato, ndr) da ambienti vicini agli influencer tattoo-fitness romani. Quattro giocatori della Lazio e un ex Inter sarebbero gli altri giocatori in predicato di uscire a breve. Ma per avere la certezza, si dovrà attendere la prossima puntata di Avanti popolo, il programma di Rai 3 condotto da Nunzia De Girolamo. Sarà questa l'occasione in cui l'ex re dei paparazzi svuoterà finalmente il sacco, rivelando i nomi di tutti gli altri calciatori coinvolti nello scandalo calcioscommesse.