Adania Shibli, cancellato il premio alla scrittrice palestinese, rivolta degli arabi al Salone del Libro

17 ottobre 2023 a

La Buchmesse, la fiera del Libro di Francoforte, ha annullato la cerimonia e il premio per la scrittrice palestinese Adania Shibli che nella sua ultima opera Un dettaglio minore parlava della storia di una ragazza della Striscia di Gaza rapita, stuprata e uccisa da soldati israeliani nel 1949. Come spiega Lucia Esposito nel suo articolo su Libero, il direttore della kermesse ha ritenuto inopportuno in questo momento il premio alla Shibli: "Non possiamo permettere che vinca il terrore. Vogliamo rendere visibili le voci ebraiche". E gli editori arabi lasciano la Fiera in polemica.

