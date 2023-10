Ginevra Bompiani-choc a Stasera Italia: "Netanyahu molto peggio di Hamas"

17 ottobre 2023 a

È legittimo scendere in piazza a favore della Palestina e contro Israele? Su questa domanda si infiamma la discussione da Nicola Porro a Quarta Repubblica, su Rete 4, nella puntata del 16 ottobre. "Queste manifestazioni hanno un senso perché quello che ha fatto Netanyahu è molto peggio di quello che ha fatto Hamas", tuona Ginevra Bompiani che con queste parole scatena il caos in studio. "Bisogna aver paura di tutti i fondamentalismi e bisogna smontarli in tempo", insiste.

Prima si era scontrata con Alessandro Sallusti: "Reprimere delle libertà alimenta quelle libertà. Non vorrei però vivere in un Paese dove in nome della libertà si facciano manifestazioni che inneggiano all’Olocausto. Io credo le libertà vadano ad un certo punto compresse per l'interesse generale, non per l'illiberalismo, ma perché una comunità ha regole e principi dentro i quali, sia pure a maglia larga, bisogna stare perché sennò da quella comunità si esce", spiega il direttore de Il Giornale. "Ci devono essere limiti in cui si deve stare".

La Bompiani impazzisce: "Intanto il signor Sallusti dimentica che i suoi padri spirituali verso l'olocausto non avevano atteggiamenti così appassionati". Sallusti si inalbera: "Io non ho padri spirituali, io non la diffido in senso giuridico, le dico che è stupida. Non la querelo ma le dico questo. Io ho padri spirituali? Ma che ca*** dice? Cosa sa di me signora?". "So che è uno di estrema destra", lo provoca la scrittrice. "Lei è stupida, semplicemente questo", ribadisce Sallusti.

"La prima libertà occidentale è la libertà di parola, questo luogo ha senso come Paese libero solo in questo modo. Queste manifestazioni hanno un senso, non dico di essere d'accordo con loro. Netanyahu in questi sette giorni ha già triplicato il numero dei morti di Hamas. Che differenza c'è tra la vita di un israeliano e quella di un palestinese?", insiste Ginevra Bompiani.