David Parenzo, in diretta l'allarme-bomba nella scuola dei figli: "Vi chiedo scusa..."

18 ottobre 2023

Paura in diretta per David Parenzo a L'Aria che tira su La7: questa mattina è stato lanciato un allarme bomba nella scuola dei suoi figli, la scuola ebraica di Roma. Solo in un secondo momento, è stato precisato dalla comunità ebraica che quanto accaduto era un'esercitazione. L'allarme, dunque, era fittizio. E l'evacuazione era stata concordata precedentemente. Prima di questa precisazione, però, Parenzo ha vissuto attimi concitati in studio: "Voglio chiedere scusa al pubblico, so che gli affari privati non sono pubblici, però siccome in questo caso c'è una questione particolare che mi riguarda...".

"Purtroppo - ha continuato il conduttore - dopo le vicende di Bruxelles e dopo quanto accaduto ieri a Gaza, mi pare chiaro che nelle prossime 24-48 ore la situazione non sarà serena. Poi ci sarà il venerdì delle preghiere... La settimana scorsa abbiamo visto il venerdì nero, mi sembra che il contesto sia questo". Rivolgendosi di nuovo al pubblico, poi, Parenzo ha detto: "Vi chiedo scusa, io nel frattempo mi sto anche scrivendo con mia moglie per cercare di capire la questione dei bambini". E ancora: "Vi chiedo scusa se ho da gestire sia la parte qui che quella reale". A confortarlo ci ha pensato allora Antonio Caprarica, ospite del talk: "Più che motivato e comprensibile".

