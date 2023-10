Giambruno, scontro tra Lucarelli e la Moretti: "Guardatela bene"

20 ottobre 2023 a

a

a

Chiamiamoli pure effetti collaterali della rottura tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno. Nel variegato mondo della sinistra italiana (ora libertina, ora bacchettona, ora iper-femminista ora tradizionalista) è persino vietato esprimere solidarietà alla premier.

Ne sa qualcosa Alessandra Moretti, eurodeputata del Pd, tra le poche nel suo partito a commentare con sensibilità la vicenda privata della premier. Tace la segretaria Elly Schlein (forse per evitare clamorose gaffe a scoppio ritardato come il "non so di cosa parlate..." rivolto ai giornalisti che le chiedevano conto del famigerato spot di Esselunga sulla pesca e la figlia dei genitori separati.

“Grande stile e rispetto”: "l'applauso" alla Meloni dopo l'annuncio su Giambruno, cos'è successo

La Moretti, invece, ha inviato alla Meloni un messaggio molto sentito e per certi versi autobiografico: "Restare donne oltre i ruoli che si ricoprono non è un'impresa facile. L'amore per i nostri figli ci rende le rocce che siamo e ci fa scegliere per il meglio. La ragione di tutto sta lì. Un abbraccio a Giorgia Meloni che ha agito in un momento difficile da donna libera. Ora le lascino fare la madre".

Giambruno, Ricci rompe il silenzio: "Un giorno Meloni scoprirà che le ho fatto un piacere"

Parole di grande sensibilità che però non solo lasciano del tutto indifferente Selvaggia Lucarelli, ma che al contrario aizzano la verve polemica dell'opinionista del Fatto quotidiano.

"Chi voleva indebolirmi colpendomi in casa". Giambruno, Meloni smaschera la sinistra

Su X (l'ex Twitter), la giurata di Ballando con le stelle e fustigatrice delle destre condivide il post Instagram della Moretti e invita tutti i suoi follower: "Guardatevele bene oggi queste finte progressiste di sinistra che con la scusa di fare le compassionevoli contribuiscono alla santificazione della povera premier con la famiglia a pezzi".

"Guardatevele bene - conclude -, perché con queste frasette stucchevoli, mentre stanno ben attente a non calpestare mai i piedi al potere, lo calpestano a quel poco che resta della sinistra".