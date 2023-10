Pietro Senaldi inchioda Laura Boldrini: "Inaccettabile, frase razzista e antisemita"

18 ottobre 2023 a

a

a

La strage all'ospedale di Gaza, costata la vita a più di 500 persone, monopolizza il dibattito mediatico e televisivo. Non può essere altrimenti. La responsabilità della strage è incerta, ma da parte di Israele sono arrivati importanti tasselli che depongono a favore della teoria che l'orrore sia firmato Hamas. Un errore dell'organizzazione terroristica che domina la Striscia e che ha dichiarato guerra a Tel Aviv.

Eppure, a caldo, dopo l'attacco, molti hanno puntato il dito, quasi automaticamente, contro Israele. Il tutto prima che venissero mostrati video e documenti che potrebbero risultare decisivi nel farsi un'idea su quanto accaduto. E su questo attacco quasi automatico ecco che insiste Pietro Senaldi, condirettore di Libero, ospite di Nicola Porro a Stasera Italia, su Rete 4, nella puntata di mercoledì 18 ottobre.

"La reazione che hanno avuto molti media italiani ieri è stata: nel dubbio sono contro Israele e a favore dei terroristi - premette -. Io credo che qui ci siano testimonianze di antisemitismo e di odio razziale contro gli israeliani. Non si spiega altrimenti il fatto che, nel dubbio, si sta con i terroristi", sbotta Senaldi

"Che cosa ho visto in piazza a Milano": Senaldi svela il retroscena, sinistra a pezzi | Video

E ancora: "Per me questo è antisemitismo. C'è una recrudescenza antisemita impressionante in Italia, nei media e nella sinistra italiana. Le frasi di Nicola Fratoianni e Laura Boldrini sono inaccettabili, sono frasi razziste, tradiscono un'ideologia razzista e antisemita. Questo è il mio punto di vista", conclude Senaldi riferendosi a quanto detto sulle responsabilità di Israele nella serata di martedì dal leader di Sinistra Italiana e dall'ex presidente della Camera.