Generale Vannacci, Luigi Bisignani: l'indagine riservata che sconquassa l'Esercito

Come ogni domenica, ecco che Luigi Bisignani dispensa informazioni privilegiate. Lo fa dalle colonne del Tempo, dove oggi, domenica 22 ottobre, parla del generale Roberto Vannacci. E di un caso che, in un qualche modo, lo lambirebbe. "Caro Direttore, Star Wars. Il post best seller del generale Vannacci sta facendo tremare le Forze Armate e sta per dare lavoro alla Procura militare", premette l'uomo che sussurra ai potenti.

Già, perché secondo Bisignani, "è partita, infatti, un'indagine riservata che sta squassando l'Esercito: nel mirino un gruppo di militari, soprattutto paracadutisti, vicini al generale dei Corpi speciali dell'Esercito Roberto Vannacci, autore del controverso libro Il mondo al contrario", rimarca.

E ancora, Bisignani rivela che "le Autorità si sono viste recapitare dei plichi anonimi contenenti copie di whatsappini di una chat collegata apparentemente al generale Vannacci e ad altri alti ufficiali che oltraggiano il presidente della Repubblica nonché capo supremo delle Forze Armate Sergio Mattarella, il premier Giorgia Meloni e pure il ministro della Difesa Guido Crosetto".

Secondo quanto anticipa nel suo intervento sul Tempo, si tratterebbe di messaggi volgari, minacciosi, carichi di odio, alcuni sessisti contro la moglie di Crosetto. "A seguito di approfondimenti, sono stati già identificati una parte di questi leoni whatsappari che, sprezzanti del pericolo, hanno lasciato tracce visibili". E ancora, Bisignani spiega: "Quello che si cerca ora di capire è se dietro al Vannacci pensiero ci sia stata - o ci sia - un'ipotesi di complotto creata ad hoc per produrre inquietudine e, magari, anche qualcosa di simile ad un golpe ideologico attorno alle Forze Armare", conclude Bisignani. Attendiamo gli sviluppi.