Porro, bomba Zerocalcare a Repubblica: "Merlo ha combinato un casino"

"Repubblica va nel caos per colpa di Francesco Merlo. Il nostro beniamino ha commesso un casino": Nicola Porro ne ha parlato nella sua rassegna stampa di questa mattina. "Il pezzo di Merlo attacca in maniera forte Zerocalcare per aver disertato Lucca Comics", ha spiegato il giornalista, riferendosi all'articolo comparso ieri sul quotidiano diretto da Maurizio Molinari. Porro, attaccando la nota firma di Repubblica, ha poi aggiunto: "Abituato a randellare quelli di destra, gli è scivolata la frizione sull’intoccabile Zerocalcare e sono guai".

Il conduttore di Quarta Repubblica, inoltre, ha definito Merlo uno "straordinario manganellatore della sinistra chic". A innervosire la redazione di Repubblica, secondo Porro, è stato il fatto che questa volta nel mirino dell'articolo non ci fosse qualcuno di destra, ma uno dei fumettisti idoli della sinistra. "Il punto fondamentale - ha sottolineato il giornalista nel video della rassegna stampa, la cosiddetta "Zuppa di Porro" - è che finché Merlo 'picchia' noi va tutto bene, avendo attaccato Zerocalcare è successo un casino pazzesco".

"Merlo ha associato Zerocalcare ai terroristi di Hamas, una roba micidiale e forse anche esagerata - ha proseguito Porro -. Alcuni giornalisti hanno preso le distanze". Il riferimento è ad alcune firme del quotidiano, come Matteo Pucciarelli, Zita Dazzi e Tomaso Montanari, che scrive sul Venerdì di Repubblica. Questa mattina - come ha fatto notare il conduttore di Rete 4 - il tentativo di correre ai ripari: "Oggi Chiara Valerio in difesa di Zerocalcare".