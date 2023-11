Marco Mancini, la rivelazione dell'ex 007: "Il Qatar sta facendo molto"

10 novembre 2023 a

"In questo contesto come si fa a liberare gli ostaggi?": David Parenzo lo ha chiesto al suo ospite, l'ex 007 Marco Mancini, a L'Aria che tira su La7. E lui ha risposto: "Nella mia esperienza si usa l'intelligence e si usano fonti umane, non i satelliti". Poi ha rivelato: "Il Qatar adesso sta facendo molto, stanno trattando la liberazione di 12 ostaggi americani, con passaporto israeliano e americano, a seguito di una breve tregua, di qualche ora, qualche giorno, in cambio di cibo, gas, energia, gasolio".

Qui l'intervento di Mancini a L'Aria che tira

Nella puntata del talk andata in onda ieri, invece, l'ex agente segreto ha mostrato a tutti una cartina, una sorta di prototipo di come sono fatti i tunnel utilizzati da Hamas sotto il territorio di Gaza. “Queste mappe non si trovano all’autogrill di Fiano Romano”, ha ironizzato Mancini quando Parenzo gli ha chiesto come avesse fatto a mettere le mani su un documento del genere. Il riferimento è all’incontro in autogrill con Matteo Renzi, per cui è diventato piuttosto "noto". In un secondo momento, poi, l’ex 007 ha spiegato come funzionano i tunnel, che possono trovarsi anche fino a 100 metri sotto terra. "Sono posti a diverse altezze nel sottosuolo - ha detto - come se ci fossero diversi piani, una vera e propria città sotterranea".