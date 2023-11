Alessandro Gassmann massacrato: "E allora perché hai votato Pd?"

10 novembre 2023 a

Roma è sporca e invasa dai rifiuti. Non passa giorno che Alessandro Gassmann spari a zero contro il sindaco Gualtieri denunciando la situazione di degrado in cui è sprofondata la Capitale. Sì, è vero, sono anni che sui suoi profili social attacca il primo cittadino su pulizia, caos e trasporti, ma visto che non sembra aver ottenuto molto con le sue sfuriate, ora Gassmann compie un salto di livello. Nel mirino del suo ultimo post su X sposta l'indice su quello che ritiene il responsabile dell'inferno di Roma: Eugenio Patané, responsabile dei Trasporti nella giunta Gualtieri.

“Ma secondo voi romani, l’assessore alla viabilità della nostra città, si rende conto di essere il peggiore di tutti i tempi dopo l’Impero?", twitta l'attore attivista. "Si rendono conto di averci murati vivi e che ci lasceranno in queste condizioni fino al 2025?”, attacca Gassmann su X per lamentarsi della difficoltà di circolazione di queste settimane nella Capitale. “Se ne rendono conto e se ne fregano? O non se ne rendono conto affatto?, affonda ancora Gassmann. "Perché se non se ne rendono conto gli va detto forse in modo più chiaro?”. L’attore conclude poi con l'eloquente hashtag: “#unInferno”.

Le reazioni dei suoi follower, però, finiscono per essere un boomerang. "Guardate che il sindaco Gualtieri non è venuto dal cielo lo avete scelto voi romani, ora tenetevelo stretto, auguri…", scrive uno. E lui: "E a te fa piacere, eh…". Le critiche sotto al post di Gassman si sprecano: "L’assessore viene nominato da un Sindaco, mai un primo cittadino fu così invisibile..". "Forse dovremmo consegnargli un GPS con un avvertimento lampeggiante: ‘Tutti in fila!", "L’inabilità di varie competenze ha ridotto la Roma Capitale al caos attuale. Mezzi pubblici al collasso, Metro senza scale mobili da mesi. Semafori mal sincronizzati che causano file interminabili. Viabilità demenziale. Cantieri aperti tutt’insieme. Congrats!”,