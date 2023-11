Mauro Corona, una bomba su Giuseppe Conte: "Cosa ha voluto dire Beppe Grillo"

14 novembre 2023 a

Su il sipario, ecco che la puntata di È sempre cartabianca, il programma di Bianca Berlinguer in onda su Rete 4, si apre con la copertina di Mauro Corona. E ovviamente la puntata di martedì 14 novembre non fa eccezione. Ecco il monologo dello scrittore e alpinista, che si concentra sui fatti della settimana.

E Corona inizia dalla discussa intervista a Beppe Grillo a Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio su Nove, dove il comico e fondatore del M5s si è palesato la scorsa domenica. Ed è stato un monologo: nessuna domanda e un soliloquio a tratti delirante del comico genovese.

Come lo interpreta, Mauro Corona? Presto detto, al riguardo ha idee ben precise: "Beppe Grillo con il suo comizio in tv ha voluto dire che come politico c'è ancora e sarà sempre la guida", taglia corto lo scrittore. Insomma, Corona un senso a quel monologo lo ha trovato. E quel senso potrebbe essere interpretato come un messaggio ben preciso a Giuseppe Conte, il leader grillino che con Beppe non ha mai avuto grande feeling: il capo, questo il sunto dell'esegesi del Grillo-pensiero, sono e resto io.

E ancora, un pensiero a Indi Gregory, la bimba inglese morta dopo che sono stati staccati i macchinari al termine di una disputa legale tra Italia e Londra, con lo stop alla possibilità di portarla a Roma per proseguire le cure. "I bambini hanno una incredibile capacità di resistere, hanno un impulso di vita che li porta a sorridere sempre, anche nelle avversità", ragiona Mauro Corona. Poche e toccanti parole su una vicenda che è un pugno nello stomaco.