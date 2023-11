Caracciolo spaventa Israele: "Era difficile perdere, ci è riuscito"

15 novembre 2023 a

a

a

"Era difficile perdere la guerra della comunicazione, ci sono riusciti". Lucio Caracciolo, diretore di Limes, riflette con grande pragmaticità sulla guerra in Medio Oriente e spaventa Israele.

"Le guerre si fanno per un obiettivo politico, non si misurano su quanti terroristi ammazza ma su cosa ottieni alla fine della guerra - spiega l'esperto in studio a Otto e mezzo, ospite di Lilli Gruber su La7 -. Questo è il punto debole di Israele, gli Stati Uniti gli hanno spiegato che non dovrebbero ripetere lo schema della guerra al terrorismo. Il Capo degli Stati maggiori riuniti degli Usa ha detto: Israele si ritroverà a combattere tra qualche anno contro i figli dei terroristi di Hamas che ha ammazzato, solo moltiplicati per 10".

"Invasione di terra? Cosa accadrà davvero a Gaza": Caracciolo ribalta il quadro

Quindi il vero punto della questione: "Dopo la strage del 7 ottobre era difficile perdere la guerra di comunicazione", invece, sottintende Caracciolo, Israele ci è riuscito. "Non tanto nei paesi arabi, quello non ha nulla a che vedere con una solidarietà ai palestinesi che mai ci sarà, ma per esempio nelle università americane e anche italiane. Hamas era semi-sconosciuto, oggi è diventato un marchio universale".



"Era difficile perde la guerra, ci sono riusciti": guarda il video di Caracciolo a Otto e mezzo

L'alternativa all'attacco a Gaza, sottolinea Carcciolo c'era. "L'idea di terrorizzare i terroristi è sbagliata, è solo un modo per moltiplicarli. E ora dovrà pure amministrare Gaza, perché non ci andranno l'Onu o Abu Mazen. L'alternativa non era entrare a Gaza, se c'era una rappresaglia da fare era contro l'Iran".