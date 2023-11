Pietrangelo Buttafuoco racconta Berlusconi: "Panegirico dell'arcitaliano"

20 novembre 2023 a

“Beato lui. Panegirico dell’arcitaliano Silvio Berlusconi” (Longanesi) è il nuovo libro di Pietrangelo Buttafuoco dedicato al Cavaliere. Buttafuoco non usa giri di parole: "Per raccontarlo servono le descrizioni di Balzac, gli spartiti di Donizetti, la pittura di Warhol. Ha incarnato la fantasia al potere". Il commento di Paolo Berlusconi: "Mio fratello è stato tutto". Costanza Cavalli ci accompagna in un viaggio (sorprendente) tra le pagine di questo volume.