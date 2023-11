Schlein, diventa virale il video che invita a votare Massa: "Elly dacce i numeri"

21 novembre 2023 a

All'indomani della vittoria di Javier Milei, sta spopolando sui social un reel dedicato a Elly Schlein che poco prima delle presidenziali in Argentina aveva invitato gli elettori ad andare a votare in massa il candidato Sergio Massa, che poi è stato sconfitto. Il reel inchioda la segretaria del Pd all'evidenza che i numeri non stanno dalla sua parte: non sta non solo li perde lei nei sondaggi che vedono il suo partito in calo in Italia, ma li fa perdere anche a quelli per il quale fa il tifo. "Domenica 19 novembre si giocherà una partita fondamentale per il futuro dell'Argentina. Non abbiamo dubbi da che parte stare. Sappiamo da che parte stare. Da quella di Sergio Massa presidente", dice Elly nel filmato diffuso il giorno prima del ballottaggio sul profilo X del circolo del Pd di Buenos Aires.

La segretaria dem afferma che il ministro dell'Economia uscente "è l'unico che credibilmente può affrontare le sfide cruciali per il futuro e riuscire a risolvere le enormi questioni sociali e ambientali del Paese". Per la segretaria, il ballottaggio rappresenta "una partita fondamentale" con schierate "da una parte una visone di giustizia sociale, progresso, democrazia, parità di genere, lotta ai cambiamenti climatici" e dall'altra "misoginia, razzismo, isolamento dell'Argentina, mercificazione della società e negazione dei cambiamenti climatici".

Video su questo argomento E anche #JavierMilei ha messo all'angolo la sinistra. Ancora una volta dipingere come un "mostro" l'avversario è servito poco alla #sinistra

Al di là dell'ironia che ha suscitato il video appello ("Elly dacce i numeri. L'artri").ci si chiede perché mai la Schlein invece di accalorarsi in favore del candidato peronista - tra l'altro non si mai visto il segretario di un partito politico argentino schierarsi tanto apertamente a favore di questo o di quel candidato in occasioni delle elezioni italiane - non concentra la sua attenzione ai suoi concittadini? Che, visti i sondaggi in calo, non gradiscono la sua politica e quella del Pd.