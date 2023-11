Alba Parietti inchioda Elly Schlein: "Dove si vede un leader tosto. E Meloni..."

21 novembre 2023 a

Elly Schlein non sarà ad Atreju. La leader del Pd ha declinato l'invito di partecipare alla festa di Fratelli d'Italia. Si tratta di una delle poche personalità di sinistra a farlo. La stessa Giorgia Meloni ha ricordato che "un tempo Fausto Bertinotti non aveva timore a presentarsi e a dialogare". E Alba Parietti non è da meno. Ai microfoni di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, la conduttrice tv dà una sua versione dei fatti. Per lei Schlein "ha preferito evitarlo per ovvi motivi, non sarebbe stata accolta da applausi ma è lì che si vede il leader tosto, devi avere il coraggio di affrontare anche i nemici".

Insomma, "è nella tana del lupo che tu sveli l'incapacità del lupo di ascoltarti. Io ci sarei andata ad esempio". Il motivo è chiaro: "La politica si fa sul campo". Quanto basta a far credere alla Parietti che "la Meloni in questo è sicuramente più spavalda. Io non la penso come lei - precisa - ma è innegabile che abbia esperienza politica guadagnata sul campo". E invece la dem sembra non essere dello stesso parere: "Non sono del mood per una festa di partito, ho scelto di non andare perché li aspettiamo in Parlamento", è stata la sua giustificazione.

Ma incalzata, Schlein è stata costretta a spiegarsi meglio: "Siamo sempre aperti al confronto ma stanno esautorando il Parlamento, stanno umiliando i lavoratori e le lavoratrici contestando pure il diritto allo sciopero e stanno sfasciando la Costituzione". Sta di fatto che un faccia a faccia alla luce del sole, la segretaria del Pd preferisce non averlo.