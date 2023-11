Nicola Porro, Giulia, destra e Circeo: "Perina disgustosa"

22 novembre 2023 a

Anche Nicola Porro ha fatto un salto sulla sedia quanto ha letto l'articolo di Flavia Perina sulla Stampa su Giulia Cecchettin. "La mitica Flavia Perina, una che è nata con i postafascisti dell'Msi, riesce a scrivere questa cosa. E non si vergognano, eh, non si vergognano: 'La destra e le ombre del Circeo'".

La Perina ricorda l'efferato omicidio del 1975 di Rosaria Lopez, con Donatella Colasanti riuscita a sfuggire dopo ore e ore di angherie e violenze, paragonandolo alla morte della 22enne di Vigonovo. Di là il branco di neo-fascisti di Parioli, esponenti della Roma bene. Di qua un "bravo ragazzo" veneto. Entrambe le vicende, sostiene l'editorialista del quotidiano torinese, rappresentano degli spartiacque. E per questo, accusa, non si può titolare "Caccia al maschio" e punta il dito contro la stampa d'area conservatrice. "Adesso il problema secondo quel genio, disgustoso secondo me, si può dire?, della Perina è che si mette in relazione in maniera plastica la morte di una donna, uccisa da un uomo, la cronaca di questa morte e l'ombra del Circeo. Non ci sarebbe arrivato nessuno, se non un ex post-fascista", attacca Porro nella sua rassegna stampa quotidiana Zuppa di Porro, questa volta registrata direttamente in auto da Palermo.

"Mi volete spiegare cosa c'entrano le ombre del Circeo? Ma se la destra utilizzasse questi canoni assurdi, ridicoli, cosa direbbero questi signori?", chiede ancora Porro, che sottolinea poi come un altro caso drammatico delle ultime ore, un marocchino che ha buttato acido in faccia alla sua ex, sia stato coperto solo con qualche piccolo commento.

"Il fatto che sia successo in Italia, e che lui sia stato già condannato e che già stalkerizzava la ragazza non fanno capire alla Perina e agli altri che il problema non è solo la destra, o il patriarcato, ma anche l'esecuzione della pena e come concretamente comportarsi con questi violenti, senza fare le str***te demagogiche di queste ore".