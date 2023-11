Otto e mezzo, Italo Bocchino: "Il Paese crolla? Ma dove vivete?"

23 novembre 2023 a

"Mi ha colpito che abbia fatto come facevano in qualche modo Berlusconi, Renzi": Giovanni Floris, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, ha commentato l'intervento di Giorgia Meloni oggi al Senato. Il riferimento è soprattutto alle risposte che la premier ha dato in aula al leader di Italia viva Matteo Renzi, secondo cui il Paese non starebbe vivendo un momento felicissimo come da lei descritto. Parole a cui la presidente del Consiglio ha risposto snocciolando invece tutti i dati positivi dell'economia italiana al momento, dalle conferme arrivate dalle agenzie di rating allo spread. E non solo.

"Lei - ha fatto notare il conduttore di DiMartedì - ha risposto in chiave finanziaria a dei rilievi di economia reale, sono due codici molto differenti. Draghi non lo avrebbe fatto, lei sta spostando il discorso sul finanziario e il finanziario non ha mai portato bene ai governanti". Diversa l'opinione di Italo Bocchino, anche lui ospite della trasmissione della Gruber: "Meloni ha detto delle cose correttissime, Floris dice di distinguere l'economia finanziaria da quella reale. Bene: il Pil è economia reale, e di certo il Pil del 2023 cresce più di Usa, Francia e Germania". Il direttore editoriale del Secolo d'Italia, poi, continua con i dati: "L'occupazione è economia reale, l'Istat ci ha detto che l'occupazione è al massimo storico dall'87, in particolare per l'indeterminato. I numeri sono tutti positivi. L'Europa ha detto che sul Pnrr l'Italia è in prima fila, il turismo è a +18% nel 2023. Sono dati Istat". Infine lo sfogo: "Se voi dite che sta crollando il Paese, dove vivete?".