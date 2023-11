PiazzaPulita, Annalisa Chirico contro l'attivista verde: "Cosa c'entra la kefiah?"

24 novembre 2023 a

a

a

"Non è semplice parlare dei problemi nella loro complessità, pensiamo alla questione palestinese, quasi mai riusciamo ad avere un'attivista palestinese, una donna musulmana che ci parli di qual è la condizione a Gaza, di cosa sta succedendo": un attivista climatico lo ha detto nello studio di Corrado Formigli a Piazzapulita, nel corso della puntata andata in onda ieri sera su La7. "Perché lei non va a Gaza?", lo ha interrotto a un certo punto un'altra ospite del talk politico, Annalisa Chirico. Ma l'attivista ha subito controbattuto: "Ecco, questo è esattamente quello che vi dicevo, il problema mediatico...".

La Chirico, allora, riferendosi alla kefiah che il giovane portava al collo, ha detto: "Mi scusi, ma quella kefiah... Lei lo sa che non c'entra nulla col clima? Lei lo sa? Perché lei non va a protestare per il clima e poi va a protestare a Gaza perché così fa il coraggioso, senza aver paura che in Italia si faccia un decreto sicurezza, perché ha paura? Vada a Gaza, indossa la kefiah...". Grande caos in studio. Tanto che a un certo punto il conduttore è stato costretto a intervenire per mettere fine all'accesa discussione.

Qui lo scontro tra Annalisa Chirico e l'attivista climatico a Piazzapulita

Un altro momento di tensione si è registrato, poi, quando si è parlato degli incendi che hanno devastato la Sicilia. A tal proposito, la giornalista ha voluto sottolineare l'origine dolosa di quei roghi: "Non c'entra il clima, in Sicilia sono la maggior parte incendi dolosi".