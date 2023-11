PiazzaPulita, giustizia divina? Formigli attacca Meloni e Giambruno, salta la luce

Roberto Tortora 24 novembre 2023 a

Nel libro della Genesi c’è scritto che: “Dio disse: ‘Sia la luce!’. E la luce fu”. Questa volta, su un palcoscenico decisamente meno biblico, la luce è sparita. Ed è quello di Piazzapulita, talk di approfondimento politico di La7 condotto da Corrado Formigli. Un blackout improvviso, imprevisto, che ha colto tutti di sorpresa. E si potrebbe dire che si è spenta la luce su Giorgia Meloni, già, perché i fari in studio sono andati in tilt proprio mentre Formigli mostrava una foto familiare del premier e si discuteva sulla sua relazione sentimentale, conclusasi bruscamente da poco, con Andrea Giambruno.

Il riferimento era al tema del patriarcato, sollevato dopo l’omicidio Cecchettin, e alla replica della Meloni ai commenti di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, con il presidente del Consiglio che aveva, appunto, postato una foto familiare al femminile. Via l’audio, si spengono i ledwall, cala il buio. Si sentono conduttore e ospiti dire "che succede?", e parte la pubblicità, com’era inevitabile che accadesse.

Al rientro, la situazione è ristabilita e prende la parola il conduttore, Corrado Formigli: “Ci scusiamo con i telespettatori, allora state tranquilli, stiamo tutti bene, non è successo niente. C'è stato un problema tecnico di blackout, l'avete visto, non appena abbiamo mostrato la foto della famiglia Meloni e abbiamo citato Giambruno, è sicuramente una casualità”. Scattano le risate in studio tra gli ospiti e Marianna Aprile precisa: “Nessuna correlazione”.

Lo ribadisce anche Formigli: “Nessuna correlazione tra i fatti, ma è accaduto un blackout, non era mai capitato in 12 anni di Piazzapulita, è successo stasera, sentiamo qualche forza negativa su di noi, ma adesso ce ne libereremo”. L’ironia di Formigli, in un momento d’imbarazzo, è evidente, così com’è noto che tra lui e Giorgia Meloni non corra buon sangue, al punto che il premier diserta la trasmissione e rifiuta costantemente tutti gli inviti che le sono stati fatti nel corso degli ultimi anni. Questo episodio può essere un segnale: dopo il buio, si sa, arriva sempre la luce.