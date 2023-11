Corona cita Pier Silvio e Berlinguer lo rimprovera: "Un cecio in bocca non se lo tiene?"

29 novembre 2023 a

Mauro Corona è un fiume in piena. E, come di consueto, lo dimostra anche in tv. Accade a È sempre CartaBianca, in onda martedì 28 novembre su Rete 4. Qui la conduttrice Bianca Berlinguer è messa alla prova dai soliti problemi di collegamento con lo scrittore. "Andava male in Rai, ma a Mediaset va anche peggio", dice senza peli sulla lingua. E l'ospite cavalca l'onda: "Il 30 vado da Pier Silvio e glielo dico..." afferma lo scrittore che lascia di stucco la giornalista.

Il motivo sarebbe infatti legato alle passate dichiarazioni di Corona, che ammise: "È a rischio la mia partecipazione a È sempre Cartabianca. Faccio un appello a Pier Silvio Berlusconi e a Marina Berlusconi. È una cosa che non c'entra con questa situazione. C'è qualcosa che non va bene da molto tempo a Mondadori e a Mediaset, vorrei avvicinare Marina e Pier Silvio Berlusconi. Ho provato in ogni modo, vorrei rivolgermi a chi sta loro vicino".

Un'uscita, alquanto sibillina, la Berlinguer interviene: "Ma lei Corona un cecio in bocca non se lo sa tenere", lo bacchetta. Espressione che lo scrittore non coglie subito: "Un cecio? Avevo capito un cesso e stavo per scagliarmi su di lei", ribatte con una battuta mentre la conduttrice passa oltre.