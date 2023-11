Lollobrigida, la vignetta-sfregio di Natangelo sul Fatto: cos'ha al posto della faccia

30 novembre 2023 a

"Lollobrigida chiude il caso Frecciarossa salvando la faccia", è il titolo della vignetta di Natangelo pubblicata sulla prima pagina de Il Fatto quotidiano. Ed ecco il ministro dell'Agricoltura vergognosamente ritratto con due chiappe al posto del volto. "Ho chiesto una fermata straordinaria senza alcuna pretesa di trattamento di favore, come avrebbe potuto fare qualsiasi cittadino".

Quindi il titolo di apertura del quotidiano diretto da Marco Travaglio: "L'ultima di Lollo: 'Rischi di pioggia per i bambini'"

Ieri 29 novembre il ministro dell'Agricoltura, rispondendo nel corso del question time alla Camera a una interrogazione sulla vicenda relativa a una fermata straordinaria del treno sul quale viaggiava sulla tratta ferroviaria Roma-Napoli, ha spiegato: "Visto il ritardo accumulato dal treno ho ritenuto di chiedere se era possibile effettuare una fermata straordinaria, senza alcuna pretesa di ricevere un trattamento di favore, ma nel pieno rispetto del Regolamento delle Ferrovie dello Stato, che ben conosco, avendo svolto l’incarico di Assessore regionale ai trasporti".

Quindi ha aggiunto che "in questo caso, come dichiarato dai responsabili di Ferrovie dello Stato, non v’è stato alcun disagio ulteriore all’utenza, né costo aggiuntivo e che tutti i passeggeri hanno avuto la possibilità di scendere alla stazione di Ciampino", ha sottolineato il ministro. "Sono certo di aver fatto il mio dovere: la mia presenza a una iniziativa come quella di Caivano rappresentava la vicinanza dello Stato in un territorio martoriato dalla criminalità", ha concluso Lollobrigida.