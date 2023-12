Otto e mezzo, Santoro contro Crosetto: "Una cosa grave, viene un sospetto"

01 dicembre 2023 a

"Chi meglio di te conosce l'eterno conflitto italiano tra magistratura e politica?": Lilli Gruber ha introdotto così il suo ospite di questa sera a Otto e mezzo su La7, ovvero Michele Santoro. Che, a proposito della polemica su Guido Crosetto, finito nella bufera per aver parlato in un'intervista di una possibile spallata giudiziaria al governo, ha voluto fare una premessa: "Ricorderei una cosa che viene cancellata da tutti i mezzi di informazione condizionati in qualche maniera dal governo, siamo in guerra, ora ci vorrebbe un profilo istituzionale".

Poi, passando al caso specifico, ha detto la sua: "Crosetto ha fatto una cosa molto grave per me, perché lui è ministro della Difesa, non dimentichiamo che questi ministri, della Difesa, dell'Interno, della Giustizia, sono elementi di garanzia per tutti, non possono essere considerati di parte, lui è a contatto con delle fonti istituzionali di primo livello, organismi che tutelano lo Stato". Quando la conduttrice gli ha ricordato che oggi in Parlamento Crosetto ha detto di essere stato mistificato, Santoro ha sottolineato: "Secondo me se lancia un'accusa deve essere molto chiaro, dire quali persone stanno complottando. Altrimenti viene il sospetto che stia adoperando dei servizi di stato per fare degli attacchi o per seminare un terrore complottardo".