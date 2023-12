Alessandro Meluzzi, Red Ronnie: "Preghiamo per lui"

04 dicembre 2023 a

Lo psichiatra Alessandro Meluzzi lotta tra la vita e la morte. Colpito da una ischemia da qualche giorno è ricoverato in rianimazione all'ospedale Bufalini. Il malore lo avrebbe sorpreso nel suo studio a Cesena. Immediato il trasporto in ospedale dove, nella giornata di ieri, è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Ma a quanto pare le sue condizioni restano disperate. E sui social sono tanti i messaggi di affetto arrivati per Meluzzi che sta combattendo la battaglia più difficile della sua vita.

Massimo riserbo sul bollettino medico, ma le voci che filtrano dall'ospedale di certo non sono confortanti. E così tra i tanti messaggi ricevuti c'è anche quello dell'amico Red Ronnie che avrebbe dovuto incontrare proprio Meluzzi in occasione di un impegno pubblico. Le parole di Red Ronnie lasciano poco spazio, purtroppo, alle speranze: "Stiamo pregando per lui. Sono rimasto in contatto con chi gli sta vicino. Alessandro è troppo importante per non tornare a dirigere la difesa della verità”.

Ischemia cerebrale durante la seduta in studio, Meluzzi è grave: lunga operazione d'urgenza

Un messaggio forte e pieno di affetto è arrivato anche da Gianluigi Paragone: "Forza Alessandro!". Nelle prossime ore probabilmente i medici si pronunceranno nuovamente sulle condizioni di Meluzzi. Ma al momento regna sovrano il pessimismo. Le condizioni di Meluzzi sono apparse subito disperate. Bisogna capire quale sarà la sua reazione all'intervento. Ma al momento la permanenza in rianimazione è il segnale che il criminologo e psichiatra sta davvero lottando con tutte le sue forze contro la morte.