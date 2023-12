Maria Elena Boschi e Mario Draghi? Clamoroso: come li beccano in aereo

04 dicembre 2023 a

"Volo ITA Milano-Roma delle 10: Maria Elena Boschi in prima classe, Mario Draghi in economy. Mi sa che dobbiamo rivedere la nostra concezione di 'poteri forti'”: Selvaggia Lucarelli lo ha scritto con ironia sul suo profilo su X, riferendosi alla scelta dei posti in aereo da parte della capogruppo di Italia viva alla Camera e dell'ex premier ed ex presidente della Bce. Probabile, come osserva Affaritaliani, che la giornalista abbia voluto sottolineare come l'ex Presidente del consiglio italiano, spesso "accusato" di essere sostenuto dai cosiddetti "poteri forti", abbia scelto un banale posto in economy. Al contrario, la deputata di Italia Viva avrebbe preferito viaggiare in prima classe.

Nei giorni scorsi Draghi, intervenuto alla presentazione dell'ultimo libro di Aldo Cazzullo, ha parlato dell’Unione Europea, sottolineando come la sua struttura non risulti essere del tutto adeguata alle sfide sia presenti che future. La sua soluzione consisterebbe nel far diventare l’Europa uno Stato, permettendole di dotarsi dei poteri di cui ha bisogno, che dunque andrebbero sottratti alle singole nazioni. Soltanto in questo modo l'Unione potrà partecipare da protagonista alle sfide globali. "Questo per l’Europa è un momento critico - ha detto l'ex premier - e speriamo che ci tengano insieme quei valori fondanti che ci hanno messo insieme. Il modello di crescita sul quale abbiamo voluto fondare l’Europa si è dissolto e bisogna reinventarsi un nuovo modo di crescere. Ma per fare questo occorre diventare Stato".