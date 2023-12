Bruno Vespa: "Sei mesi dopo la morte di Berlusconi". Forza Italia, gufi zittiti

05 dicembre 2023 a

"La scrivania dove fu firmato il contratto con gli italiani esiste ancora ed è conservata in attrezzeria": Bruno Vespa, ospite di Tagadà su La7, lo ha detto in riferimento al famoso contratto siglato da Silvio Berlusconi nella sua trasmissione, Porta a Porta, nel 2001. "La copia originale del contratto ce l'ho io - ha poi aggiunto il giornalista -. Berlusconi ne aveva una copia appesa alla porta del bagno. Renzi mi disse che l'aveva mostrata anche a lui in bagno". "Peraltro io ho sbagliato - ha detto a un certo punto il conduttore Luca Sappino - ho parlato di Berlusconi al presente...". "Ma Berlusconi è sempre presente", ha sottolineato allora Vespa.

Sappino, poi, al suo ospite ha chiesto che ripercussioni ha avuto la morte del Cav sul lavoro del governo: "La scomparsa di Berlusconi nella navigazione di Giorgia Meloni che effetto sta avendo?". "Sono passati sei mesi - ha risposto il giornalista - e Forza Italia non è crollata nei sondaggi, contrariamente a quanto si diceva. E io credo che non andrà male nemmeno alle elezioni europee, cosa di cui la Meloni ha grande bisogno. La cosa perfetta per Meloni è che nessuno perda. Lei ha tre punti in più rispetto alle elezioni politiche più di un anno dopo, cosa inconsueta per un presidente del Consiglio dopo un anno complicato".

