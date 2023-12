Giorgia Meloni? Non proprio: la sosia Antonella da Torre del Greco

05 dicembre 2023 a

a

a

Giorgia Meloni a Torre del Greco? Non proprio. Nel comune campano c'è una donna che sembra il presidente del Consiglio ma non lo è. Si tratta di Antonella, una residente che lavora in un negozio di articoli da regalo nonché sosia della leader di Fratelli d'Italia. I suoi concittadini proprio in queste ore stanno condividendo un video che la ritrae mentre fa i pacchettini di Natale.

Nel filmato altre due donne si affacciano al negozio e commentano ironicamente: "Ma che ha fatto Meloni, ha cambiato mestiere? È venuta a lavorare con Voi? Ora si è messa a fare le confezioni di Natale?". La signora Antonella sorride. D'altronde la somiglianza è lampante. Il video, diventato subito virale, ha raccolto diversi commenti. Alcuni ironici, altri meno. "Non può essere lei è troppo dolce, e poi a differenza sua lavora", scrive un utente.

"Da chi crede di essere stato tradito": pesantissime indiscrezioni su Andrea Giambruno

E ancora: "Signora con tutto il rispetto ma Voi siete più bella più bella assai", aggiunge Enzo. Una cosa però è certa: la popolarità di Antonella raggiunta sui social non può che giovare all'attività in cui lavora. A maggior ragione con Natale alle porte. E chissà se Meloni andrà a conoscere di persona la sua sosia.