Cecchettin, Nicola Porro: "Tutto questo servirà a qualcosa?"

"Qualcuno potrebbe chiamarla spettacolarizzazione, ma non diamogli nessun giudizio, positivo o negativo": Nicola Porro lo ha detto nel suo editoriale all'inizio di Stasera Italia su Rete 4. Il giornalista si riferiva ai funerali di Giulia Cecchettin, che si sono celebrati questa mattina a Padova alla presenza di migliaia di persone. In molti hanno voluto salutare la studentessa di Vigonovo, uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta l'11 novembre scorso. La folla che si è raccolta in preghiera testimonia il grande clamore che questa storia ha suscitato in Italia.

"Il padre stesso di Giulia Cecchettin ha chiesto che questa cosa diventasse pubblica, che fosse un dolore collettivo, che fosse una perdita che riguardasse tutti - ha proseguito Porro -. Il punto fondamentale sono quei megaschermi. Tutto questo servirà a qualcosa, arriverà al suo obiettivo? Questa forse è la domanda che ci dobbiamo porre". Il conduttore, poi, ha posto una seconda domanda: "Ci sono dei fenomeni collettivi, delle masse che inspiegabilmente qualche volta vanno tutte in una certa direzione. Ma ora stanno andando in una direzione giusta o sono soltanto il fuoco di una spettacolarizzazione che finisce nel giro di pochissimo e lascia solo quel sapore un po' solo spettacolare di quel dramma che oggi hanno vissuto i familiari e gli amici di Giulia e tutti quelli che sono stati loro vicini?".