Marta Fascina e Francesca Verdini "al lavoro": l'ultima bufala a sinistra

13 dicembre 2023 a

a

a

"È una notizia priva di fondamento". Marta Fascina bolla come fake new lo scoop dell'Espresso secondo cui la deputata di Forza Italia racconterà la sua storia d’amore con Silvio Berlusconi in un docufilm che sarà prodotto da Francesca Verdini, figlia dell’ex senatore di Forza Italia Denis nonché compagna di Matteo Salvini con la sua società La Casa Rossa. "Dopo aver appreso dalle agenzie di stampa dell’imminente registrazione di un docufilm sulla mia storia d’amore con Silvio Berlusconi, mi trovo costretta a smentire questa fantasiosa notizia poiché totalmente destituita di ogni fondamento", ha scritto Marta Fascina.

“L'ultimo terribile istante di Silvio”. La confessione di Marta Fascina: cos'è successo

Anche Francesca Verdini ha smentito la notizia dell'Espresso che aveva rivelato anche che a ispirare Marta Fascina sarebbe stata la visione di Unica, il docufilm Netflix in cui Ilary Blasi racconta i retroscena della separazione da Francesco Totti. "L’ultima fidanzata di Silvio Berlusconi, deputata di Forza Italia, barricata dentro la villa di Arcore dalla morte dell’ex premier, a malapena tornata in Parlamento un mese fa per votare il decreto Caivano", si legge sul settimanale della Gedi, "starebbe infatti registrando un format simile a quello della showgirl: la sua storia d’amore con Silvio. Non dovrebbe però esserci del veleno, come in Unica, solo zucchero: la cronaca dell’innamoramento di lei per lui, sin da bambina. Più melassa per tutti". L’Espresso vedrebbe in tutto ciò anche un tentativo di ricucire lo strappo tra Lega e Forza Italia. Peccato che tutto ciò è una fake new.