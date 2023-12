Chiara Ferragni, Pillon la infilza: "Perché per piagnucolare si veste di grigio"

19 dicembre 2023 a

No, la bufera su Chiara Ferragni non è destinata a diradarsi in fretta. Il video di scuse per il caso del pandoro Balocco pubblicato ieri, lunedì 18 dicembre, non sembra aver sortito gli effetti sperati. In lacrime, un poco dimessa, l'influencer si è scusata, ha ammesso le sue colpe per il caso della beneficenza poco trasparente, dunque ha annunciato una donazione di 1 milione di euro all'ospedale Regina Margherita di Torino, una donazione riparatoria. Il tutto pur annunciando di voler impugnare la sentenza dell'Antitrust che le ha imposto una multa da oltre un milione di euro.

Il punto è che, nonostante video e donazione, nessuno o quasi la difende. Né sui social, il suo regno, dove i commenti sono di rara ferocia e quasi irrimediabilmente negativi. Né sulla stampa, dove nessuno prende le parti della Ferragni, nemmeno da sinistra, un punto di vista dal quale - dopo l'affondo di Giorgia Meloni da Atreju - qualcuno avrebbe potuto trovare argomenti validi per spendere una parola a favore della moglie di Fedez.

E ancora, paradossalmente, la donazione di 1 milione di euro all'ospedale torinese pare quasi ritorcersi contro Chiara Ferragni. In molti infatti hanno da eccepire, soprattutto per le modalità con cui la donazione è stata comunicata. Tra questi Gianluigi Paragone, che a Stasera Italia su Rete 4 ricordava: "Gli imprenditori si chiedono come sia possibile che Chiara Ferragni ha 1 milione di euro da dare via così. Cosa fa? Cosa produce?".

Tra chi la attacca sul punto, su X, ecco anche Simone Pillon, senatore della Lega, il quale posta un fotomontaggio della Ferragni e di Aboubakar Soumahoro e di suo pugno aggiunge: "La Ferragni parla di milioni di euro come fossero noccioline. Ha capito quanto ci mette un operaio a guadagnarne uno? I follower hanno captio. E questo è sufficiente". Dunque aggiunge un Ps: "Perché a sinistra usano la giacchetta grigia per piagnucolare? Serve per sembrare poveri?", conclude Pillon, spiegando il fotomontaggio di Ferragni e Soumahoro (quest'ultimo, quando esplose il caso che travolse la sua famiglia, pianse in un ormai celeberrimo video e indossava una felpa grigia, quasi come la Ferragni).