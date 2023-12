Chiara Ferragni, scoppia un altro scandalo: "Toglieteli l'Ambrogino"

20 dicembre 2023 a

E ora Fratelli d’Italia pensa di revocare l'Ambrogino d’oro consegnato a Chiara Ferragni (e Fedez) dopo le polemiche sulla beneficenza legata ai pandoro Balocco.

«Proporrò una mozione per chiedere un ripensamento a tutto il consiglio comunale sull’Ambrogino d’Oro assegnato a Chiara Ferragni e Fedez nel 2020. Chiederò un voto collettivo su questo», annuncia il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, Riccardo Truppo.

«I due sono stati premiati - aggiunge - per un’attività specifica di beneficenza. Poi ora abbiamo visto che, in realtà, hanno disvelato modalità, su queste attività di beneficenza, che lasciano pochi dubbi». Ma Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia, che propose l'Ambrogino ai “Ferragnez” per la raccolta fondi destinati al San Raffaele difende la scelta: «seppur quello che sta emergendo in questi giorni sia moralmente grave, questi fatti non devono inficiare sulla valutazione di allora».