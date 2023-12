Papa Francesco benedice Casarini e incoraggia le Ong

Andrea Valle 21 dicembre 2023 a

«Saluto anche il gruppo di Mediterranea Saving Humans, che è qui presente, e che va in mare a salvare i poveretti che fuggono dalla schiavitù dell'Africa. Fanno un bel lavoro questi: salvano tanta gente, tanta gente». Alla fine dell’udienza generale nell’aula Paolo VI, per la Ong di Luca Casarini - presente con una delegazione in aula Nervi - arriva nientemeno che l’endorsement di Papa Francesco. Parole che poi sono state seguite da un faccia a faccia tra lo stesso Pontefice e Casarini. Incontro i cui contenuti sono stati svelati, poco dopo, dall’ex leader dei Disobbedienti: «Come sempre il Papa ci ha dimostrato un grande affetto e ci esorta. Ci ha detto: “Coraggio tornate in mare a salvare vite”. È stato un abbraccio di gioia, il Pontefice ci sostiene».

Secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa, Casarini avrebbe approfittato del sostegno del Papa per rilanciare l’azione dell’Ong nel Mediterraneo: «Bergoglio pensa alle cose concrete, il Mediterraneo è sempre più un cimitero senza croci. Sono oltre 2.500 i morti accertati da inizio anno, ma nella realtà sono molto di più. L’ultimo naufragio nei giorni scorsi poteva essere evitato. Dal rapporto dell’Onu di oggi arriva la conferma che la Libia non è un porto sicuro. Queste persone vengono torturate. I famosi trafficanti vanno cercando quei governi che noi purtroppo finanziamo».

L’incoraggiamento del Santo Padre è arrivato in un momento critico per l’organizzazione umanitaria, finita al centro delle polemiche per il presunto uso improprio di alcune donazioni che sarebbero arrivate nelle casse della Ong da Enti ecclesiastici. Circostanze respinte con vigore da Casarini: «Totalmente false». In una nota, Mediterranea Saving Humans rivendica il sostegno di Papa Francesco: «Il saluto e il riconoscimento di Papa Francesco ci riempie di gioia e ci dà forza. Lui è sempre stato al nostro fianco, ma soprattutto non dimentica mai i fratelli e le sorelle che sono rinchiusi nei lager libici, che vengono fatti affogare nel Mediterraneo quando potrebbero essere soccorsi, che vengono deportati nel deserto per obbedire agli ordini europei di respingerli». Laura Marmorale, presidente di Mediterranea Saving Humans e presente all’incontro con il Santo Padre, ha ringraziato il Pontefice promettendo un rapido ritorno in mare: «Ringraziamo tanto Papa Francesco e gli promettiamo che torneremo in mare al più presto, lì dove dobbiamo stare».