Chiara Ferragni, Wanna Marchi da censura: "Cosa si meritano i cog***"

Sulla polemica che sta travolgendo Chiara Ferragni si pronunciano niente di meno di Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile, le fu "regine delle televendite" poi accusate per truffe legate alle loro attività. "Io e mia mamma - spiega all'Adnkronos Stefania - abbiamo pareri contrastanti, abbiamo anche discusso su questo. Per mia madre lei è una grande, per me è una che ha avuto un gran c**o". Per la Nobile "sicuramente come influencer è la numero uno. Ha avuto un danno di immagine che dovrà essere molto brava a ripulire. A mio avviso non ha fatto una bella figura".

Come ne verrà fuori solo il tempo ce lo dirà, "e più che altro la magistratura". Stefania nutre comunque qualche sospetto: "Non se ne esce più da una cosa così. Quando la gente continua a spalarti m***a addosso, la m***a la puoi lavare ma la puzza resta. Bisogna andare avanti a testa alta. Auguro alla Ferragni di avere un decimo della forza che abbiamo io e mia madre ogni giorno. Ora c'è una lunga strada da percorrere. Secondo me la prima cosa che farà è andarsene dall'Italia. Ma la sua non sarebbe una fuga: lavora in tutto il mondo e può vivere in Italia come a Los Angeles o a Dubai".

Dello stesso parere, almeno su questo, Wanna Marchi: "Qualcuno ha scritto che Chiara Ferragni ha sorpassato Wanna Marchi... Io ritengo di essere l'unica vera influencer e l'unica truffatrice vera. Anche perché ho avuto il coraggio di dire nella serie Netflix che i co***ni vanno in***". Prima dell'avvento di Instagram e dei social network, a dominare il mondo del marketing in Italia era Wanna Marchi. Non credo che la Ferragni abbia un carattere fortissimo, anche secondo me potrebbe lasciare l'Italia". Un consiglio che arriva da chi vendeva lo "sciogli-pancia", uno dei prodotti dalle "miracolose" proprietà dimagranti. E alla domanda se fosse meglio il loro articolo o il pandoro della Ferragni, le due non esitano a rispondere: "Meglio lo sciogli-pancia, con tutti i ciccioni che ci sono in giro. E fra poco ne venderemo tanti di nuovo...", annuncia l'ex televenditrice a cui fa eco la figlia: "Anche perché se mangi il pandoro poi hai bisogno dello sciogli-pancia. Torneremo a vendere gli sciogli-pancia, ma non con le televendite". La Nobile allora conclude: "Mi auguro che dopo questa vicenda si comincino a fare le pulci, non alla Ferragni che ha aziende con tanto di fatturato dichiarato, ma a tutte queste 'influencerine'. Bisogna fare chiarezza".