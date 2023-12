Chiara Ferragni e il senzatetto di Milano: l'affondo nel murale di TvBoy

22 dicembre 2023 a

Non poteva mancare il murales di TvBoy nella polemica più pop e social dell'anno, quella su Chiara Ferragni. Il celebre street artist, solito raffigurare i personaggi più chiacchierati della politica e dell'attualità con blitz notturni sui muri delle città italiane, ha preso di mira l'influencer finita nella bufera (e nelle carte in mano alla Procura di Milano) per il caso della beneficenza dei pandori Balocco.

Già nel 2018 TvBoy aveva immortalato la moglie di Fedez, ma stavolta i toni sono decisamente più duri e meno elegiaci. Nell'opera, realizzata a Milano, il titolo è già un indizio: "La beneficenza ai tempi dei social media". La Ferragni, sorridente e rigorosamente con uno smartphone nella mano sinistra, a immortalare il momento, si mostra nell'atto di porgere una banconota a un senzatetto. Il messaggio è chiaro: dal detto "la beneficenza si fa e non si dice" a quello riveduto e corretto, "la beneficenza (forse) si fa e sicuramente si deve mostrare ai follower".

L'imprenditrice fashion più famosa dei social è stata multata dall'Antitrust per pratiche commerciali scorrette riguardo ai pandori Blocco, di cui era testimonial per promuovere donazioni all'ospedale Regina Margherita di Torino per i bambini malati. In realtà, gran parte del prezzo (maggiorato) dei pandori sarebbe servito a coprire il cachet della stessa Ferragni e solo una parte residuale degli incassi sarebbe finita effettivamente nelle casse dell'ospedale. Una volta scoppiato lo scandalo, la Ferragni ha pubblicato una story sul proprio profilo Instagram nella quale, in lacrime, annunciava che avrebbe versato un milione di euro all'ospedale per rimediare a quello che ha definito "un errore di comunicazione".

Come sembrano lontani, oggi, i tempi in cui TvBoy (al secolo Salvatore Benintende) immortalava "Santa Chiara con acqua benedetta" in via Torino, zona centralissima di Milano. Anche allora c'era di mezzo uno spot, per la costosissima acqua Evian, ma le polemiche erano solo relative al business.