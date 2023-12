Chiara Ferragni è spacciata? La foto di Lele Mora: bomba di Selvaggia Lucarelli

24 dicembre 2023 a

a

a

Giorni cupi, a dir poco, per Chiara Ferragni. E tra chi non le fa sconti c'è Selvaggia Lucarelli, che con l'influencer ha da sempre un conto aperto: ben prima della multa dell'Antitrust per il caso del Pandoro, infatti, Selvaggia aveva accusato la Ferragni di fare beneficenza opaca in altre situazioni, comprese le uova pasquali ora finite parimenti nel mirino.

E così sul Fatto Quotidiano di oggi, domenica 24 dicembre, ecco che la Lucarelli si spende in una lunghissima articolessa al vetriolo contro Ferragni e Fedez. Ripercorre quanto accaduto, si spende in riflessioi e attacca. Ma non solo: la Lucarelli mette in luce anche un particolare, un parallelismo tra i Ferragnez e Lele Mora, un dettaglio che potrebbe rendere simili le loro parabole.

Chiara Ferragni e la madre Marina Di Guardo: dopo lo scandalo... un indizio pesantissimo

Scrive Selvaggia: "Si disse che la fine di Lele Mora fu sancita dalle fotografie del suo enorme, stracolmo frigorifero in Costa Smeralda, quando era all’apice del successo come agente delle star. Qualcuno iniziò a guardare cosa ci fosse nei suoi conti, oltre che nel frigo". Dunque ricorda: "Pochi giorni prima del Pandoro-gate Chiara aveva mostrato ai follower il suo nuovo gigantesco frigorifero hi-tech che non solo era un regalo, ma pure un contenuto pagato, come del resto quasi tutta la sua casa. Molti avevano commentato: 'Neppure un frigo si compra'. E in effetti in questi giorni, ai problemi legati all’Antitrust e alle attenzioni delle Procure, si aggiungono diversi problemi commerciali". Insomma due fotografie, simili nel loro contenuto, che parimenti potrebbero aver influito ad innescare il momento più buio, sia per Lele Mora sia per la Ferragni. Una sorta di "segno del destino"...