Gasparri risponde alla Fusani: "Voto 3 alla premier? Quanto do io a lei"

"Il suo voto 3 alla premier? A Fusani darei tra lo 0 e l'1": Maurizio Gasparri lo ha detto a Coffee Break su La7, riferendosi alla giornalista del Riformista, che ha dato un giudizio negativo a Giorgia Meloni per la conferenza stampa tenuta ieri. La Fusani, tra l'altro, è stata una dei cronisti che ieri ha potuto porre delle domande alla presidente del Consiglio. E parlando proprio della conferenza, il capogruppo di Forza Italia al Senato ha detto: "Non è vero che sono state dette bugie. Anche sui dati sulle banche, Meloni ha risposto in modo chiaro. L'aumento di capitalizzazione delle banche... aumentare la possibilità di erogare il credito finirà per generare un afflusso di tasse, attraverso gli investimenti che potranno essere generati, ancora più importante per il governo e per lo Stato, tant'è che lei l'ha definita con un termine di importazione, una strategia win-win".

Sulla premier, invece, Gasparri ha affermato: "Meloni ha un carattere abbastanza combattivo ed è un po' diffidente perché è stata a lungo all'opposizione, e ha subito a volte anche penalizzazioni, discriminazioni. Ieri ha elencato una serie di dati di fatto, ha risposto a tutte le domande possibili". Alcune critiche arrivate da sinistra, secondo lui, non avrebbero assolutamente alcun senso: "Ieri Malpezzi ha detto: non ha parlato della sanità. Ma lei ha risposto alle domande, più di 40 le sono state fatte, se nessuno le ha fatto una domanda sulla sanità e in 6 le hanno chiesto della sorella, lei ha parlato della sorella". Positivo, infine, il suo giudizio: "Mi è sembrata una prova molto tonica di Giorgia, col suo atteggiamento e il suo modo di essere".

Qui l'intervento di Gasparri a Coffee Break