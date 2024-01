Chiara Ferragni, Fulvio Abbate: "Involontario capolavoro politico di Elly Schlein"

09 gennaio 2024 a

Fulvio Abbate, in un articolo su L'Unità, tira una bordata a Elly Schlein che sul caso di Chiara Ferragni è riuscita a fare un grande favore alla sua avversaria Giorgia Meloni. "Elly Schlein di recente è riuscita nell’obiettivo, se non addirittura nell’involontario capolavoro politico di far identificare nella sua interezza l’attuale Sinistra addirittura con l’imprenditrice Chiara Ferragni", scrive il giornalista

"Capolavoro di possibile ingenuo candore, o piuttosto di semplice assenza, appunto, di consapevolezza politica?", si chiede Abbate. "La completa risposta è in corso d’opera. Di sicuro", prosegue, "il tutto è stato servito su un vassoio d’argento a Giorgia Meloni e ai suoi amici populisti".

Tanto che durante la conferenza stampa di fine anno la Meloni, osserva ancora, ha ribadito "con insistenza puntuta, non senza un sottotesto da compiacimento social, sempre a proposito di Chiara Ferragni e del cosiddetto caso Balocco: 'La sinistra se l’è presa come se avessi attaccato Che Guevara'".

E ancora, sottolinea Abbate, c'è il tweet di Sandro Ruotolo - "Può la Premier Giorgia Meloni attaccare con la clava pubblicamente lo scrittore Roberto Saviano e la imprenditrice e blogger Chiara Ferragni? No. Non può e non deve, per il ruolo istituzionale che ha. La mia solidarietà a Roberto e a Chiara. Viva l’Italia antifascista!" - che è imbarazzante.

"Nulla da obiettare nel caso di Saviano" ma "era davvero necessario manifestare solidarietà a Chiara Ferragni?", si chiede Fulvio Abbate: "Non sarebbe bastato riflettere su un dato semplice, e solo in apparenza proprio del cinismo capitalistico, ossia che la Coca-Cola, dopo la vicenda del pandoro Balocco, ha ritenuto opportuno interrompere la collaborazione con l’influencer?". Conclude il giornalista: "Viene in mente la battuta di Checco Zalone che, rivolto alla commessa, dopo avere indossato insieme al figlio una t-shirt con il volto del 'guerrillero heroico', chiede se 'della Che Guevara ci sono anche i borselli?'".