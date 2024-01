Chiara Ferragni, lo sfottò di Massimiliano Parente: "Deve essere un complotto"

11 gennaio 2024 a

Forse c'è un complotto contro Chiara Ferragni. A dirlo, anzi a scriverlo su X, l'ex Twitter, è il giornalista, critico e "agitatore culturale" Massimiliano Parente con la consueta nota di (perfido) sarcasmo.

"Deve esserci dietro un complotto, qualcosa non torna. Cioè, nel momento in cui Chiara Ferragni ha fatto qualcosa da vera italiana, tutti contro Chiara Ferragni", sono le parole con cui Parente fustiga a modo suo in un sol colpo sia l'influencer travolta dal pandoro-gate sia i vizietti degli italiani. "Chiunque abbia visto Toro scatenato - commenta un suo follower con citazione cinematografica -, d’altra parte, sa che per ogni personaggio di successo il pubblico pretende dopo l’ascesa la caduta".

E la caduta della Ferragni, passata nel giro di poche settimane da personaggio più in vista dello showbiz italiano, coccolata e vezzeggiata anche dalla politica (di sinistra, oggi imbarazzatissima) per le sue campagne a favore dei diritti delle donne, della comunità Lgbtq e a favore di tutte le categorie più fragili (come, per l'appunto, la beneficenza per i bimbi malati in tandem con la Balocco che è alla base dell'inchiesta per truffa aperta sul suo conto dalla Procura di Milano pochi giorni fa) a simbolo di tutto quello che non va nel mondo degli influencer.

E la stretta dell'Antitrust che equiparerà i vip digitali a vere e proprie aziende editoriali, con tutto quello che comporta in termini di deontologia, obblighi e doveri, ne è plastica prova.