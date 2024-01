Lucarelli, Mario Giordano impensabile: "Perché non va messa alla gogna"

16 gennaio 2024 a

a

a

Gogna social e minacce a Selvaggia Lucarelli. Di questo si parla a Prima di domani nella puntata in onda martedì 16 dicembre su Rete 4. Qui Bianca Berlinguer assiste a un botta e risposta tra Concita De Gregorio e Mario Giordano. Per la prima "quando ho iniziato io, i giornali facevano cadere i governi. La funzione di assolvere o condannare è dei giudici, non è di internet". E ancora: "Io vengo da un altro secolo, le inchieste fatte sui social sono qualcosa di cui io non mi fido". Per la De Gregorio bisogna anche tenere in considerazione la fragilità di alcune persone. E il riferimento a quanto accaduto a Giovanna Pedretti è chiarissimo.

Eppure il volto di Mediaset non è del tutto d'accordo: "Concita, ancora adesso. Qui è sbagliato il presupposto. Però da questo a dire che non bisogna dire di fare le inchieste...". Per Giordano infatti sapere la verità è importante ed è sbagliato attaccare la Lucarelli. La colpa è dei giornali che prima esaltano una persona poi la distruggono appena scoprono di aver sbagliato.

"Ci siamo sentiti venerdì": Pedretti, il drammatico retroscena dalla Berlinguer

Il conduttore di Rete 4 prosegue: "Qui c'è stata una sproporzione, è irrilevante se quel post fosse vero o falso. Se però dobbiamo discutere su tutto... non si può mettere alla gogna la Lucarelli, basta vedere a quanto fatto con la Ferragni. I suoi post social hanno dato vita a un'indagine. Abbi pazienza - rimprovera l'interlocutrice che invece lo interrompe -.