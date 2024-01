Maurizio Landini, un disco rotto: tutte le bufale che continua a ripetere

23 gennaio 2024 a

Per giustificare le sue barricate Maurizio Landini, segretario della Cgil, continua a ignorare i dati positivi su lavoro e fisco. La ricetta è sempre uguale, scrive Sandro Iacometti su Libero: "Più tasse sulle pensioni alte, sulle successioni e, manco a dirlo, sulle case. Poi, per chiudere il cerchio, stop a tutte le forme di prepensionamento che hanno annacquato la Fornero. Forse dimenticandosi che dalla crisi globale del 2008 l’Italia non si è mai ripresa, malgrado nel 2011 arrivò un professore, al secolo Mario Monti", il quale però "riuscì solo a soffocare la crescita e, guarda un po’, ad aumentare il debito".

