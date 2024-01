Vittorio Feltri contro Repubblica: "Francamente, queste accuse da parte loro..."

25 gennaio 2024 a

a

a

Dopo il botta e risposta tra Giorgia Meloni e Repubblica, è Vittorio Feltri a prendere le difese del premier. Accade a L'Aria Che Tira, nella puntata in onda giovedì 25 gennaio su La7. Qui il fondatore di Libero si limita a riportare "un dato di fatto", ossia "che la Repubblica è di proprietà di John Elkann e della famiglia Agnelli". Allo stesso modo è un fatto "che la famiglia Agnelli abbia combinato quello che tutti sappiamo, cioè ha portato via quasi tutto dall'Italia".

Il caso è noto: nei giorni scorsi il quotidiano di Molinari ha accusato il presidente del Consiglio in tema di privatizzazioni. Accuse alle quali la leader di Fratelli d'Italia non ha fatto attendere la propria replica: "Ho letto una prima pagina di Repubblica che diceva 'L'Italia è in vendita'. Ora francamente che quest'accusa mi arrivi dal giornale di proprietà di quelli che hanno preso la Fiat e ceduto ai francesi, hanno trasferito all'estero sede legale e sede fiscale, hanno messo in vendita i siti delle nostre storiche aziende italiane...".

Apriti cielo. In studio, sempre da David Parenzo, c'è anche Giovanna Vitale, firma di Repubblica. È lei a parlare della totale indipendenza del giornale dal suo editore. "Io ho diretto nove giornali - ribatte Feltri - quando un direttore tratta il suo contratto esistono naturalmente dei paletti che si concordano con l'editore. Dopodiché è chiaro, il direttore fa quello che vuole ma sempre sulla base degli accordi che sono stati presi con l'editore. Sarà successo, immagino, anche al mio amico Molinari che, aggiungo, è stato un mio giornalista all'Indipendente e devo dire che era molto bravo. Forse è peggiorato...".

"Questa è la democrazia, bellezza": Bocchino gela Giannini

Da qui l'aneddoto su Ezio Mauro, storico direttore di Repubblica, che gli offrì alla fine degli anni Novanta di scrivere per il giornale. "Perché siamo un giornale pluralista", interrompe Vitale con Feltri che a quel punto sbotta: "Che me ne frega che sei pluralista, lasciami parlare!". Sulla vicenda "Elkann-Stellantis" si è pronunciata anche Meloni durante il suo discorso alla Camera, in quello che Libero ha definito "la resa dei conti", con "le sportellate di Giorgia" e "Meloni contro gli Agnelli".

Qui l'attacco di Feltri a Repubblica e il botta e risposta a L'Aria Che Tira