Wanna Marchi stronca Elly Schlein: "Mi dà fastidio"

Wanna Marchi quando si parla di Elly Schlein non si risparmia. Nei giorni scorsi la leader del Pd ha paragonato il premier alla truffatrice: "Guardando la televisione pubblica Giorgia Meloni sembra diventata la regina delle televendite, ispirandosi a Wanna Marchi. Ma la tv pubblica non può essere Telemeloni", sono state le parole che hanno scatenato la reazione della diretta interessata.

Raggiunta dai microfoni di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio 1, la Marchi non ci va per il sottile: "La Schlein non mi piace assolutamente, mi dà fastidio, io non ho una grande simpatia per la Meloni ma la preferisco sicuramente alla segretaria Pd". In ogni caso la regina delle televendite non ha votato per nessuna delle due. Il motivo? "Non voto e non voterò mai più". In ogni caso un politico vicino al suo modo di fare televendite c'è stato: "Forse, e dico forse, Berlusconi. Comunque visto che tutti fanno dei paragoni con Wanna Marchi - ironizza -, magari mi candido io alle europee, col mio nome. Domattina mi metto all'opera...".

Intanto, oltre a quella della Marchi, arrivano altre porte in faccia alla segretaria del Pd. Quest'ultima ha annunciato un sit-in davanti alla Rai per il 7 febbraio, appellandosi alle opposizioni. Peccato però che il Movimento 5 Stelle e Azione si siano già sfilati. "I sit-in li facevo a 14 anni", ha liquidato Carlo Calenda mentre Giuseppe Conte ha fatto sapere che "il 7 febbraio noi non ci saremo. Se davvero si vuole lavorare con noi per costruire una seria alternativa di governo, di cui l'Italia ha dannatamente bisogno, dobbiamo mettere da parte l'ipocrisia".