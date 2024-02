Veronica Gentili rivela: "Confronti? Con chi mi trovo meglio in tv"

01 febbraio 2024 a

"Quali sono i due ospiti che ti hanno dato più soddisfazione durante un confronto in tv? Cioè quando, sapendo che c'era un confronto tra pinco e pallino, tu eri contenta perché sapevi che la trasmissione avrebbe costruito qualcosa?": Luca Sommi lo ha chiesto a Veronica Gentili all'evento "Invito all'ascolto al Cubo" della scorsa estate. L'intervista è stata riproposta nelle scorse ore da Sommi nelle sue storie su Instagram.

"Voi dovete sapere che ci sono delle coppie di giornalisti che tu inviti e dici la serata va male, non abbiamo niente da dirci e poi quei due la serata te la fanno - ha risposto la Gentili -. Ecco per esempio se inviti Luca (Sommi, ndr) e Pietro Senaldi tu sai che la serata a casa la porti, perché sono due che sanno, ognuno a modo proprio, stare al mondo e sanno fare la televisione. Perché sembra una scemenza ma il giornalismo televisivo è una cosa precisa anche per gli opinionisti, devi saper tenere il pubblico con te, devi coinvolgerla la gente. E allora loro sono due che sanno quando scontrarsi, come interfacciarsi, fare un ping pong dialettico, ma sono anche capaci di giocare".