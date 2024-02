Verissimo, Pietro Orlandi e la lettera choc: "Emanuela incinta a Londra"

04 febbraio 2024 a

"Poco più di un anno fa sono stato contattato da una persona che mi ha detto di essere convinta che Emanuela sia stata portata effettivamente a Londra": Pietro Orlandi lo ha detto a Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5 in merito a sua sorella, scomparsa ormai 40 anni fa. Stando a questa ipotesi, Emanuela potrebbe trovarsi nella capitale del Regno Unito da almeno 14 anni. "Questa persona - ha proseguito Pietro - mi ha raccontato che Emanuela viveva nell'appartamentino a fianco al suo, appartenente ai padri scalabriniani".

Mentre parlava, Orlandi ha mostrato per la prima volta a Verissimo la lettera che questa persona gli ha fatto recapitare e che porterebbe la firma del cardinale Ugo Poletti, anche se non ne è provata l'autenticità. "Secondo questa persona - ha spiegato ancora Pietro - ci sarebbe la pedofilia dietro alla scomparsa di Emanuela Orlandi". L'ospite della Toffanin ha poi detto che si augura di poter essere ascoltato dalla procura per fare luce su questa vicenda: "Spero di essere convocato per poter fare il nome di questa persona".

La lettera - se autentica - sarebbe stata inviata dal cardinale Poletti all'ex segretario di Stato inglese Frank Cooper e riguarderebbe il caso di Emanuela Orlandi. Non solo: leggendo la missiva sembrerebbe che la Orlandi fosse stata incinta.