Bassetti: "Diffamato, insultato e stalkerizzato": chi finisce nei guai

05 febbraio 2024 a

Finalmente qualcosa si muove: dopo insulti e minacce, Matteo Bassetti ha ottenuto la chiusura delle indagini nei confronti di chi lo ha preso di mira. "La pazienza è la virtù dei forti e io ne ho molta", ha premesso il direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova lasciando intendere che è stato un iter tutt'altro che celere. "In questa ultima settimana - ha spiegato -, la Procura di Genova ha notificato almeno 10 avvisi di chiusura indagini nei confronti di soggetti che, nel tempo, mi hanno diffamato, insultato e stalkerizzato".

Ecco allora che l'esperto ha deciso di fare i nomi. O meglio, uno di questi in quanto "noto esponente del mondo no vax e leader del Fronte di Liberazione Nazionale". Si tratta di Nicola Franzoni, "indagato per istigazione a delinquere e atti persecutori a mio danno". Su X Bassetti si è detto "davvero soddisfatto di questi risultati che, piano piano, stanno arrivando". E il merito è anche del suo avvocato Rachele De Stefanis. In particolare, ha precisato, "per la dedizione che dimostra, la Digos della questura di Genova e la Procura della Repubblica di Genova con un pensiero di particolare gratitudine alla instancabile dottoressa Petruzziello".

Solo pochi giorni fa l'infettivologo ha dovuto fare i conti con gli ennesimi messaggi. Tutti che tiravano in ballo la sua famiglia: "Se sgozziamo sua moglie a chi piacerebbe? Vedere una scrofa urlare mentre gli tagliamo la gola". Un episodio non isolato: "Di questi messaggi ne arrivano ogni giorno. Continuo a essere oggetto di minacce e insulti. E non so neanche bene il perché".